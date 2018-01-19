Талдыкорган. 19 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержали группу браконьеров, отстрелявших шесть краснокнижных джейранов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДВД региона, задержание произведено в Жусандалинской заповедной зоне совместными усилиями природоохранной полиции и работников РГКП "Охотзоопром".

"Подозреваемые, передвигавшиеся на автомашинах "Toyota Land Cruiser 100" и "Subaru Legacy", были задержаны в местности Сары-кум. В багажнике внедорожника были обнаружены шесть туш джейранов, два нарезных карабина и одно гладкоствольное охотничье ружье 12-го калибра. В другой автомашине было изъято три охотничьих ружья, 16-го и 28-го калибра. Задержанные лица являются жителями Карагандинской и Алматинской областей", - добавили в полиции.

По выявленным фактам начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) и статье 287 УК РК (Незаконные хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).

Причиненный ущерб пока оценен на сумму более 10 миллионов тенге. Расследование поручено полицейским Жамбылского района.

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