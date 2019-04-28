Задержанный в Алматы криминальный дуэт причастен минимум к 11 автоугонам

Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - Задержанные в Алматы два автоугонщика причастны минимум к 11 преступлениям. Такие данные приводит криминальная полиция города, передает Kazakhstan Today.

По данным оперативников, криминальный дуэт практиковался на угонах автомашин марок "Мазда", "Субару", "Хонда", "Ниссан" и других, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Подозреваемые были задержаны "по горячим следам". "Буран-091" путем преследования по улице Саина блокировал им путь. Сообщение об угоне автомобиля Honda Odyssey с желтыми номерами на пульт 102 поступил накануне днем. Двое мужчин, которые, как было установлено позже, находились в состоянии наркотического опьянения, угнали чужой автомобиль на улице Жансугурова", - рассказал командир Полка дорожно-патрульной полиции департамента полиции Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Патрульный наряд заметил разыскиваемое авто на проспекте Абая, на пересечении с улицей Алтынсарина. Мужчина, управлявший минивеном, не подчинился требованиям сотрудников полиции и решил скрыться, и в результате подозреваемые на высокой скорости столкнулись с Mitsubishi Pajero, после чего угодили в арык.

Сейчас оба фигуранта находятся в полиции. Ведется досудебное расследование. Выясняется их причастность к другим преступлениям на территории мегаполиса", - отметил Саттаров.

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