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Задержанный в Алматы серийный угонщик предпочитал вскрывать "Мазды" и ВАЗы путем подбора ключа

01.04.2019, 10:13 7156
Алматы. 1 апреля. Kazakhstan Today - Серийного угонщика задержали в Алматы. Он предпочитал вскрывать автомобили марок "Мазда" и ВАЗ, передает Kazakhstan Today.
 
25-летний А. угонял чужие авто исключительно в Жетысуском районе и действовал только путем подбора ключа. Примечательно, что безработный, ранее судимый за аналогичные преступления мужчина промышлял неподалеку от своего дома, сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматы.
 
 "Излюбленные автомобили, на которых специализировался злоумышленник, в основном марок "Мазда-626" и ВАЗ. Старые авто легче вскрыть и угнать, у некоторых моделей даже ключи подходят к другим авто... Примечателен тот факт, что современный "барымтач" проживает в микрорайоне Ожет, а совершал свои преступления в микрорайоне Айнабулак. Можно сказать, действовал "через дорогу от дома", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Есен Искаков.
 
По его словам, угнанные транспортные средства злоумышленник эксплуатировал в личных целях либо сбывал. 
 

К примеру, он мог поехать в село и продать "добычу" за 80-100 тыс. тенге с ключами и документами, убеждая, что машина его и якобы не было времени оформить ее надлежащим образом. На данный момент за подозреваемым числятся девять доказанных эпизодов в черте мегаполиса. А. водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия", - уточнил Искаков.

 

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