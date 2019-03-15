Задержанный замглавы КУИС уволен из органов внутренних дел

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - Задержанный ранее первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Бекбулат Туремуратов уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы МВД РК, Туремуратов был задержан 6 марта межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры ЗКО и управлением собственной безопасности департамента полиции региона.

МВД провело по данному факту служебное расследование, результаты которого были рассмотрены на заседании дисциплинарной комиссии.

Приказом министра внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины, совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган Туремуратов уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщили в МВД.

Кроме того, по сообщению ведомства, непосредственный начальник Туремуратова - председатель КУИС привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

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