Захват заложников в отделении Kaspi bank: в Астане судят обвиняемого

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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане началось рассмотрение дела о захвате заложников в отделении Kaspi bank, который произошел в середине июня.





Процесс ведет судья межрайонного суда по уголовным делам Абинур Карабаев. Суть обвинения сформулировала старший прокурор управления прокуратуры города Астаны Раушан Акшораева, сообщает zakon.kz.





Согласно версии следствия, подсудимый решил совершить суицид, употребив медицинский препарат. Не получив нужного эффекта от препарата, он придумал план по захвату банка. По версии прокуратуры, он собирался потребовать средства для нуждающихся людей, а затем планировал, что его застрелят сотрудники правоохранительных органов при задержании.





Из подручных средств - зажигалки и курительного устройства он сделал муляж взрывчатки, информирует tengrinews.kz.





В сувенирном магазине мужчина приобрел пистолет-зажигалку. С этими предметами он напал на отделение банка и взял в заложники его сотрудников.





Подозреваемому предъявлено обвинение по части 2 статьи 261 (подпункты 4, 8, 9) Уголовного кодекса - "Захват заложников". Если его вина будет доказана, ему грозит от семи до 12 лет тюрьмы.





Напомним, днем 18 июня в столичном филиале АО "Kaspi bank" на улице Достык неизвестный захватил в заложники семерых сотрудников банка. При штурме полиции заложники были освобождены, а преступник задержан. Начато досудебное расследование статье УК РК "Захват заложников".



