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Замакима района в ВКО подозревают в получении взятки в размере 1,8 млн тенге

26.07.2021 18037
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 26 ИЮЛЯ - В Восточно-Казахстанской области задержан заместитель акима района по подозрению в получении взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима одного из районов области по факту получения взятки в сумме 1 800 000 тенге, то есть в значительном размере, от предпринимателя", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

 
В ведомстве уточнили, что подозреваемый взят под стражу. Другие сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
 
Ранее сообщалось, что в Алматинской области руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития подозревают в получении взятки в размере $33,5 тыс.
 
В Атырауской области работники управления образования подозреваются в крупном хищении.
 

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