Замакима Усть-Каменогорска осудили за взятку

Усть-Каменогорск. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске вынесли приговор заместителю акима города Расулу Манапову. За покушение на получение взятки 33-летнего чиновника приговорили к году лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

В конце декабря прошлого года стало известно, что антикоррупционщики проверяют причастность заместителя акима Усть-Каменогорска Манапова к получению взятки. В пресс-службе городской администрации поспешили заверить, что "это не относится к его работе в акимате". По информации департамента Нацбюро по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области, расследование уголовного дела по статье "Получение взятки" в отношении Манапова завершилось 8 января и было передано в суд, пишет портал YK-news.kz

29 января суд №2 Уcть-Каменогорска вынес чиновнику приговор. Его признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 24 - части 2 статьи 366 УК РК (Покушение на получение взятки в значительном размере) и назначили год лишения свободы. Также он больше не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Как сообщается в судебных документах, с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года Манапов занимал должность заместителя акима Уланского района. 31 мая 2017 года отделу внутренней политики, культуры и развития языков Уланского района было выделено чуть больше 450 тыс. тенге на проведение культурных мероприятий. Их проведение ложилось на плечи КГКП "Дарын".

"В июле 2017 года Манапов потребовал от директора предприятия Г. взятку в размере 200 МРП, или 453 800 тенге, за увеличение бюджета КГКП на проведение культурно-досуговой работы в 2017 году и общее покровительство", - сообщается в приговоре.

С подачи Манапова или нет, но впоследствии культурную сферу дополнительно профинансировали. Тем временем руководитель "Дарына", видимо, не спешил "умасливать" чиновника; тогда, как следует из материалов дела, Манапов решил напомнить о своем требовании.

"Второго декабря Манапов Р.К., работая заместителем акима Усть-Каменогорска, позвонил Г. и потребовал передать деньги", - говорится в судебном документе.

13 декабря они встретились. Г., предварительно написав заявление в антикоррупционную службу, принес Манапову 450 000 тенге, большая часть из которых были лишь имитацией купюр. Манапова задержали на месте преступления.

В суде бывший замакима раскаялся в содеянном и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Просмотров: 6353