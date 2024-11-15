Заместителя начальника колонии Алматинской области подозревают в коррупции

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Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сузакским районным судом Туркестанской области оглашен приговор в отношении директора подрядной организации - ТОО "Iri building" Абильдинова Н.Т., директора авторского надзора ТОО "KAZ Design & Development Group LTD" Момота Л.А., инженера авторского надзора Кончакова С.М., а также фактического собственника технического надзора - ТОО "Аккредитованный центр KZ Development" Алматова Б.С., сообщает пресс-служба Антикора.





Абильдинов приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение в период с 2019 по 2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации уранодобывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.





Его сообщники Момот, Кончаков, Алматов признаны виновными в пособничестве в хищении и суд назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы условно.





При этом суд освободил Кончакова от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.





Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденных материального ущерба в солидарном порядке.





Приговор не вступил в законную силу.



