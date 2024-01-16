15.01.2024, 15:48 41421
Застреленный в Усть-Каменогорске оказался известным спортсменом
Погибший - известный боец Эльер Юнусметов 1990 года рождения
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Усть-Каменогорск. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Установлена личность убитого 13 января в Усть-Каменогорске мужчины, им оказался известный спортсмен Эльер Юнусметов.
Стало известно, что погибший - известный спортсмен Эльер Юнусметов 1990 года рождения. Эльер родился в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района, сообщает издание yk-news.kz.
По данным акимата Катон-Карагайского района, Эльер Юнусметов - мастер спорта международного класса по жекпе-жек (ММА); мастер спорта по кикбоксингу; мастер спорта по кудо; обладатель Кубка мира и чемпион Евразии по жекпе-жек; обладатель Гран-при "Битва на Катуни" (Российская Федерация).
Напомним, неизвестный (на тот момент) был застрелен 13 января в одном из дворов жилого дома в Усть-Каменогорске. По предварительной информации, убийство совершено на почве ревности.
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16.01.2024, 08:27 1831
Депутата районного маслихата убили в Жетысуской области
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутата Алакольского районного маслихата убили на стройке в городе Ушарале Жетысуской области.
15 января в 15.25 в Алакольскую районную полицию поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристает к рабочим на одном из строящихся объектов в городе Ушарале... Установлено, что подозреваемый - 24-летний местный житель нанес одно ножевое ранение 34-летнему мужчине, который заступался за рабочих, и скрылся с места происшествия", - проинформировали в департаменте полиции региона.
Сообщается, что от полученных ран потерпевший скончался в карете скорой помощи.
По данным полиции, подозреваемый был задержан в течение пяти минут после поступления вызова. Он водворен в ИВС Алакольского РОП. По данному факту назначены необходимые экспертизы, возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
По информации СМИ, погибший - депутат Алакольского районного маслихата Даурен Слямов.
Как сообщалось ранее, в Усть-Каменогорске убит известный спортсмен.
15.01.2024, 08:46 49416
В Казахстане пресекли деятельность крупной сети онлайн-казино
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов. Пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране, сообщает Polisia.kz.
В проведении одной из самых масштабных совместных спецопераций было задействовано более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ.
В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото-клубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья", - сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.
По всей стране проведено 570 обысков в помещениях и офисах лото-клубов. Изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме 247 млн тенге, 55 млн российских рублей, 125 тысяч долларов США, а также иные вещественные доказательства, включая документацию, компьютерную технику и мобильные устройства.
В результате пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране. Установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа. Выявлено, что администраторы могли в ручном режиме регулировать исход игр. Ранее проведенная экспертиза подтвердила незаконную деятельность задержанных лиц.
Досудебным расследованием установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лото-клубов только одного региона в среднем составляла 300 млн тенге, соответственно, со всех регионов страны - порядка 6 млрд. При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счет только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 млн тенге. Расследование проводится следственным департаментом МВД по нескольким статьям Уголовного кодекса, фигурантам вменяется создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Другие сведения разглашению не подлежат", - отметил Куандык Алпыс.
По официальным данным, в Казахстане насчитывается около 350 тысяч игроманов, средний долг каждого - около 10 млн тенге.
14.01.2024, 10:19 72106
В Усть-Каменогорске средь бела дня произошло убийство
Фото: pixabay.com
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Усть-Каменогорск. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворе жилого дома в Усть-Каменогорске расстреляли мужчину. По предварительной информации, убийство совершено на почве ревности, сообщает департамент полиции Восточно-Казахстанской области.
13 января в 15.07 в полицию поступил вызов, что возле первого подъезда на улице Казахстан, 98/2, лежит мужчина в крови. По приезде обнаружено тело мужчины 1990 года рождения", - проинформировали в ДП ВКО.
В соцсетях распространяется видео с камеры наблюдения, на котором видно, что в мужчину стреляли в упор. После нескольких выстрелов нападавший ударил жертву оружием.
По предварительным данным, огнестрельные ранения зафиксированы в области подбородка и шеи.
По данному факту задержан мужчина 1997 года рождения. Как сообщили в полиции, предварительный мотив преступления - ревность.
13.01.2024, 19:05 98996
Казахстанского "вора в законе" задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Находившегося 10 лет в международном розыске "вора в законе" Самаркана Ахметова задержали в аэропорту Алматы.
13 января в Международном аэропорту города Алматы при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам задержан гражданин Республики Казахстан С.Ш. Ахметов 1970 года рождения, находившийся в международном розыске с 2013 года за совершение особо тяжких преступлений", - сообщает Polisia.kz.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Алматы.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Позже журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщил, что задержанный является "вором в законе", известным в криминальных кругах как Самар.
Zakon.kz со ссылкой на "Свидетель.kz" сообщает, что Ахметов был "коронован" в середине марта 2012 года на одном из островов греческого архипелага.
Информацию о том, что криминальный авторитет с таким именем действительно известен казахстанской полиции, подтвердил в 2012 году занимавший тогда должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО Рауан Мусин, сообщил источник.
Ранее МВД РК сообщило, что с начала года в Казахстане задержаны 58 разыскиваемых преступников, в том числе совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
13.01.2024, 14:11 106391
Двух иностранцев задержал КНБ за организацию нарколаборатории в Алматы
Подозреваемых задержали с поличным во время изготовления наркотиков
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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета национальной безопасности Алматы задержал двух иностранных граждан, организовавших нарколабораторию в частном доме, сообщает пресс-служба ведомства.
3 января 2024 года в арендованном частном доме близ г. Алматы оперативниками во время изготовления наркотиков с поличным задержаны двое иностранных граждан. В ходе обысков из незаконного оборота изъято 30 кг готовой продукции - психотропного вещества "альфа-PVP", а также более 5,5 тонны прекурсоров", - говорится в информации КНБ.
Производители собирались продавать наркотики через интернет.
Оба фигуранта арестованы. Проводится досудебное расследование.
Напомним, на днях сотрудники по борьбе с наркопреступностью пресекли крупный канал поставки синтетических наркотиков из Алматы в столицу.
Ранее сообщалось, что в 2023 году КНБ Казахстана ликвидировал свыше 30 международных каналов поставки наркотиков.
13.01.2024, 09:41 110191
Особо опасен: в Казахстане с начала года задержаны 58 разыскиваемых преступников
Фото: Polisia.kz
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года задержаны 58 разыскиваемых преступников, в их числе подозреваемые в тяжких и особо тяжких преступлениях, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В узбекском городе Учкурагане местные полицейские совместно с сотрудниками криминальной полиции Алматинской области задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за двойное убийство. Мужчина в 2012 году, находясь на заработках в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом пенсионеров, совершил убийство и похитил денежные средства", - рассказал Polisia.kz заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.
Также столичные полицейские совместно с костанайскими коллегами задержали директора и учредителя одного из ТОО. В 2020 году задержанный под предлогом инвестирования и бронирования квартир в проектно-планировочном жилом комплексе в Астане совместно с руководителями двух других ТОО, которые также были ранее задержаны полицией и находятся под следствием, завладели деньгами 144 дольщиков на сумму более 4 млрд тенге.
Также сотрудники криминальной полиции установили местонахождение 30 без вести пропавших лиц.
Ранее АФМ объявило в розыск экс-директора "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова.
В прошлом году из Сербии в Казахстан были экстрадированы двое участников преступной группы, связанной с деятельностью букмекерской конторы Olimp.kz. Их подозревают в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана.
12.01.2024, 18:24 128986
Пытался изнасиловать девочку с ДЦП: жителю Атырау вынесли приговор
Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Атырау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жителю Атырау, который пытался изнасиловать девочку с детским церебральным параличом, вынесли приговор, сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.
Вина подсудимого полностью доказана показаниями малолетней потерпевшей и ее законного представителя, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, заключениями экспертиз", - цитирует портал "Мой город" сообщение пресс-службы.
Сам подсудимый вину свою признал. Окончательно ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, вопиющий случай произошел 6 декабря 2022 года в микрорайоне Авангард города Атырау. Полицейские задержали человека, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Мама везла дочь на уроки, вышла на несколько минут из авто. Девочка была в машине, в это время мужчина сел в авто и уехал вместе с ребенком. Как сообщили соседи, девочка - инвалид детства и страдает ДЦП.
12.01.2024, 11:10 136951
Гибель студента в Щучинске: суд пройдет в закрытом режиме
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд по резонансному делу о гибели 19-летнего студента из Щучинска пройдет в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе Бурабайского районного суда Акмолинской области.
Постановлением суда судебные заседания по данному уголовному делу будут проводиться в закрытом судебном разбирательстве. Приговор суда будет провозглашен и разъяснен публично", - проинформировали в суде.
Как пояснили в пресс-службе, закрытое судебное разбирательство допускается по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц.
Нормами статьи 532 УПК (Ограничение гласности по делам несовершеннолетних) предусмотрено, что на всех этапах уголовного судопроизводства должно соблюдаться право несовершеннолетнего подсудимого на конфиденциальность", - добавили в суде.
Напомним, в соцсетях появилось обращение матери погибшего Романа Бодагова к президенту Казахстана и главе МВД. Она сообщила, что ее сын подвергался неоднократному вымогательству, и предположила, что его убили.
Позже президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели юноши.
С этой целью создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МВД и областного департамента полиции.
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