Застреленный в Усть-Каменогорске оказался известным спортсменом

В Казахстане насчитывается около 350 тысяч игроманов, средний долг каждого - около 10 млн тенге

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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов. Пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране, - Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов. Пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране, сообщает Polisia.kz.





В проведении одной из самых масштабных совместных спецопераций было задействовано более трех тысяч сотрудников МВД и КНБ.





В орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото-клубов. Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для VIP-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья", - сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.









По всей стране проведено 570 обысков в помещениях и офисах лото-клубов. Изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме 247 млн тенге, 55 млн российских рублей, 125 тысяч долларов США, а также иные вещественные доказательства, включая документацию, компьютерную технику и мобильные устройства.





В результате пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране. Установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа. Выявлено, что администраторы могли в ручном режиме регулировать исход игр. Ранее проведенная экспертиза подтвердила незаконную деятельность задержанных лиц.





Досудебным расследованием установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лото-клубов только одного региона в среднем составляла 300 млн тенге, соответственно, со всех регионов страны - порядка 6 млрд. При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счет только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 млн тенге. Расследование проводится следственным департаментом МВД по нескольким статьям Уголовного кодекса, фигурантам вменяется создание, руководство и участие в организованной преступной группе. Другие сведения разглашению не подлежат", - отметил Куандык Алпыс.



