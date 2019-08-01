Задержанные в ходе спецоперации в Мангистауской области члены ОПГ арестованы на два месяца

Актау. 31 июля. Kazakhstan Today - Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам Актау избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца в отношении восьми членов преступных групп, передает Kazakhstan Today.

Среди арестованных А. Айткалиев, Е. Арыкбай, Ж. Жанбырбаев, Р. Жексенбаев, Е. Зорбай, Ж. Базарбаев, Д. Бимырза и С. Кенганов.

"Обысковыми мероприятиями по местам жительства и при себе у задержанных обнаружены и изъяты: пистолеты ТТ и Макарова, револьвер с глушителем, карабин системы "Сайга", 3 травматических пистолета, 9 обрезов, боеприпасы к ним, наркотические средства, различное холодное оружие, а также денежные средства в сумме 5,6 млн тенге", - сообщили в РСК Мангистауской области.

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