Четыре особо опасные преступные группировки обезвредили в Мангистауской области

Сотрудники КНБ и МВД одновременно провели больше 30 обысков в разных районах города.
Эту спецоперацию уже назвали одной из самых масштабных за последнее время. Задерживали силовики матёрых преступников, которые причастны к похищениям, покушениям на убийство, незаконному хранению оружия и наркотиков", - сообщает телеканал КТК.
Подготовка к обезвреживанию организованной преступной группы длилась не один месяц. Задержание проходило в одно время сразу в нескольких местах. Почти в каждом пункте назначения силовики обнаружили тщательно спрятанные запрещённые предметы. В частных домах - наркотики, в огородах - оружие. Во время штурма сотрудниками КНБ и МВД был изъят целый арсенал. В общей сложности спецслужбам удалось разоблачить четыре преступные группировки. Задержаны 20 человек. В их отношении сейчас избирается мера пресечения.
Накануне в Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили о начале спецоперации в Мангистауской области.
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