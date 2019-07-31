Четыре особо опасные преступные группировки обезвредили в Мангистауской области

Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области обезврежены четыре особо опасные организованные преступные группировки, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники КНБ и МВД одновременно провели больше 30 обысков в разных районах города.

Эту спецоперацию уже назвали одной из самых масштабных за последнее время. Задерживали силовики матёрых преступников, которые причастны к похищениям, покушениям на убийство, незаконному хранению оружия и наркотиков", - сообщает телеканал КТК .

Подготовка к обезвреживанию организованной преступной группы длилась не один месяц. Задержание проходило в одно время сразу в нескольких местах. Почти в каждом пункте назначения силовики обнаружили тщательно спрятанные запрещённые предметы. В частных домах - наркотики, в огородах - оружие. Во время штурма сотрудниками КНБ и МВД был изъят целый арсенал. В общей сложности спецслужбам удалось разоблачить четыре преступные группировки. Задержаны 20 человек. В их отношении сейчас избирается мера пресечения.

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