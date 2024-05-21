Женщину в Таразе жестоко избили и пытались затолкать в машину   

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Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Ауэзовском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело по громкому делу о сводничестве и незаконном хранении психотропных веществ.





В Алматы вынесен приговор организаторше сети элитных проституток. Как сообщали ранее казахстанские СМИ, так называемый Список Айки попал в сеть и наделал много шума. В нем были перечислены имена клиентов, пользовавшихся интим-услугами, среди которых фигурировали казахстанские знаменитости.





По материалам суда, обвиняемая в период с 2020 по 2023 год совместно со своими соучастником занималась сводничеством, предоставляя девушек для оказания интимных услуг и получала за это проценты.





Также подсудимая обвинялась в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере. В суде уточнили, что в мае 2023 года подсудимая была задержана с крупной партией мефедрона без цели сбыта.





Отмечается, что подсудимая свою вину признала частично, а ее подельник по сводничеству Т. свою вину не признал.





Пл решению суда сутенерша признана виновной, по совокупности преступлений ей назначено окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Ее соучастник получил 3 года и 8 месяцев тюрьмы.