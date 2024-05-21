Женщину в Таразе жестоко избили и пытались затолкать в машину
Фото: Depositphotos
Тараз. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе во дворе жилого дома жестоко избили женщину и силой пытались затолкать в машину, передает корреспондент агентства.
На видео видно, как во дворе мужчина избил женщину, а затем пытался насильно увезти ее, затолкав в машину. Но ему это не удалось", - сообщает инстаграм-паблик zhest_kz.
В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали инцидент.
По данному факту 13 мая 2024 года начато досудебное расследование по части 1 статьи 293 части УК РК (Хулиганство). Подозреваемый задержан, водворен в ИВС. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные мероприятия", - заявили в ДП.
Отметим, что в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.