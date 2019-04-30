Жертв грабителя разыскивают в Астане

Астана. 6 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудниками криминальной полиции столичного департамента полиции задержан грабитель. Пострадавших от его действий просят обратиться в полицию, передает Kazakhstan Today.





"22-летняя местная жительница сообщила в полицию о том, что около 06.00 по улице Затаевича, когда она направлялась в сторону железнодорожного вокзала, неизвестный мужчина сорвал ее сумку, в которой находились сотовый телефон и документы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 35-летний житель Акмолинской области, у которого изъят сотовый телефон потерпевшей", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.





В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. Проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.





Граждан, пострадавших от противоправных действий данного гражданина, просим обратиться в ДП Астаны по адресу: Бейбітшілік, 19, или позвонить по телефонам: 8(7172)71-61-51; 8-702-943-17-72 или по номеру 102", - говорится в сообщении пресс-службы.





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