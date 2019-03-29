Жертв мошенницы разыскивают в Астане

Астана. 28 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента полиции Астаны задержали подозреваемую в совершении кражи у пенсионерки, передает Kazakhstan Today.





Полицейские считают, что число потерпевших от действий задержанной на самом деле может быть больше.





"В управление полиции района Сарыарка с заявлением обратилась 81-летняя жительница города. По словам потерпевшей, незнакомая ей женщина, позвонив в дверь, представилась медицинским работником, и она впустила ее в квартиру. Отвлекая внимание пожилой женщины, она из шкафа похитила 10 тысяч тенге", - рассказали в пресс-службе.





По подозрению в совершении кражи задержана 37-летняя женщина. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, выясняется причастность подозреваемой к ранее совершенным преступлениям.





Граждан, пострадавших от мошеннических действий данного лица, просим обратиться в УП района Сарыарка по адресу: улица Акбуга, 2, или позвонить по телефонам: 8(7172) 71-66-40; 71-66-79; 87011666689", - говорится в сообщении полицейских.





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