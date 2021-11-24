Житель Акмолинской области до смерти избил пенсионера

АКТОБЕ. 23 НОЯБРЯ - 17 ноября 65-летний охранник одного из ТОО Актобе позвонил на 102, сообщив о попытке кражи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По горячим следам полицейские задержали двух мужчин. Злоумышленники, подъехав на автомашине "Газель" в район Промзоны, проникли на территорию полигона, откуда пытались похитить пять бочек с дизельным топливом. Сумма ущерба устанавливается, сообщает Polisia.kz

По факту кражи проводится досудебное расследование по статьям 24-188, часть 2, УК РК - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража". Санкция статьи предусматривает штраф размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области женщина осуждена за незаконную реализацию более 600 тонн дизтоплива.