Житель Акмолинской области до смерти избил пенсионера

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Следственно-оперативная группа установила, что 10 ноября в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, телесные повреждения погибшему нанес 50-летний местный житель. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Polisia.kz.
Полицейскими задержан подозреваемый в нанесении жителю Акмолинской области телесных повреждений, повлекших его смерть.
Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.