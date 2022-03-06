Житель Атырау хранил в своем гараже "синтетику" в особо крупном размере

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НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий ликвидированы крупные нарколаборатории, где изготавливались для реализации синтетические наркотики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

19 февраля в Нур-Султане задержан 24-летний житель столицы, который в поселке Талапкер, в одном из арендованных домов организовал и осуществлял деятельность крупной лаборатории, где производились и подготавливались к реализации синтетические наркотики.

Молодой человек получал концентрат прекурсоров из-за рубежа, готовя "смертельное зелье" для распространения его на территории столицы. Как пояснил задержанный, с декабря 2021 года он получал необходимые навыки по изготовлению "синтетики" и устройству "закладок" через социальную сеть", - информирует Polisia.kz.

Согласно информации, задания от администратора сайта он получал онлайн. После их выполнения и предоставления отчетов о проделанной работе получал переводы денежных средств в виде биткоинов. За свою деятельность принимал оплату через Blockchain-кошелек от администратора магазина, которую в дальнейшем переводил себе на карту и обналичивал.

Свой "товар" наркосбытчик реализовывал через интернет бесконтактным способом - путем закладок. Параллельно с этим поступали прекурсоры и дополнительные средства для изготовления "смертельного зелья". Для их приготовления съемное жилье было полностью наделено необходимыми специальными средствами для защиты самого наркодилера", - говорится в материале Polisia.kz.





Одновременно с этим 25 февраля столичным полицейским удалось установить и ликвидировать еще одну крупную нарколабораторию. В ходе проведения спецоперации задержан 23-летний житель столицы.

Со слов задержанного, он изготавливал товар для реализации у себя дома, где ему активно помогала сожительница, имеющая медицинское образование. Пара оставляла наркотики в виде закладок в разных частях города.

В ходе проведения обыска дома на окраине столицы у задержанных изъяты компоненты для производства синтетических наркотиков: стеклянные подносы, электронные весы с наслоением, прекурсоры, пластмассовые емкости, гигрометр, лампы, вентилятор, а также полиэтиленовые пакеты для расфасовки и другие химические элементы.

Отмечается, что во всех случаях подозреваемые снимали жилье на окраинах города и для оставления закладок арендовали машины. Необходимые компоненты для изготовления наркотических средств подозреваемые получали из-за границы, через интернет.

Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 25 килограммов, что примерно соответствует 100 тысячам разовых доз на сумму более 500 миллионов тенге. В настоящее время задержанные взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК, предусматривающие наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны семь подозреваемых в хранении наркотических средств, у которых изъято около 7 килограммов гашиша.

Сообщается, что при обыске квартиры обнаружены травматический и пневматический пистолеты. Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Проводится расследование. За два месяца текущего года на территории столицы было зарегистрировано 116 наркоправонарушений, из них 20 - по сбыту. Из незаконного оборота изъято более 53 килограммов различных наркотических средств.