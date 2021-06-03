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Житель Атырау задержан за торговлю психотропными веществами

02.06.2021 9748
АТЫРАУ. 2 ИЮНЯ - 22-летний житель Атырау задержан за торговлю психотропными веществами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Дармек" полицейские Атырау вышли на человека, занимающегося реализацией психотропных препаратов на проспекте Азаттык, сообщает Polisia.kz.
 
При проверке у 22-летнего мужчины изъяли пятьдесят восемь пластинок трамадола и тридцать один флакон трапикамеда. 
 
В настоящее время в отношении задержанного собраны документы и направлены в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. 
 
Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия на территории Атырауской области выявлено пять административных правонарушений. Кроме того, у двух медицинских работников изъято 1280 таблеток трамадола и 69 флаконов тропикамеда, добавили в полиции.
 

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