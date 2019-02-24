Караганда. 1 февраля. Kazakhstan Today - Житель Карагандинской области пытался угнать автомашину, угрожая ее водителю ружьем, передает Kazakhstan Today.

28 января текущего года в управление полиции Жезказгана обратился 55-летний житель города с заявлением о том, что в ночь на 28 января на трассе Сатпаев - Сарыкенгир неизвестный человек, применив ружье, пытался совершить хищение его автомашины и сотового телефона", - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 192 УК РК (Разбой).

Позже сотрудники криминальной полиции совместно с СОБР в одной из квартир Сатпаева установили и задержали 24-летнего жителя области. В ходе обыска его квартиры изъято вещественное доказательство - двуствольное ружье.

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - добавили в полиции.

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