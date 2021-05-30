Житель Нур-Султана избил чужого ребенка, попавшего мячом в его дочь

НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - В Нур-Султане подростка госпитализировали после того, как во дворе дома его избил отец девочки, в которую он попал мячом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана, 28 мая, в 21.35, на канал 102 поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Бараева неизвестный мужчина избил ребенка.

По данному факту установлен и доставлен в полицию 36-летний житель города, который пояснил, что его 10-летняя дочь прибежала домой в крови, рассказав, что во дворе мальчик 13 лет, играя, пнул мячом в ее лицо. После этого он вышел на улицу и ударил обидчика дочери. Мальчик был госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции Нур-Султана напоминает о недопустимости подобных действий со стороны взрослых. Согласно действующему законодательству, за нарушение прав детей и причинение вреда их здоровью предусмотрена ответственность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства