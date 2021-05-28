В Шымкенте подростки избили ребенка

ШЫМКЕНТ. 27 МАЯ - Жители дома по улице Мангельдина жалуются на неприятное соседство, говорят, что соседская ребятня третирует их детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Родители говорят, что детям не дают прохода подростки. Терпение у жильцов лопнуло, когда агрессия вылилась на 8-летнего мальчика. На ребенка с кулаками набросились несколько старшеклассников, сообщает otyrar.kz

Мама пострадавшего мальчика подала заявление в полицию. С ребенка сняли побои, началось досудебное расследование по статье "Хулиганство".

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". В настоящее время все несовершеннолетние участники инцидента установлены и были доставлены в Абайское управление полиции вместе со своими родителями. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится работа по выяснению дополнительных подробностей", - говорит руководитель управления внутренних и внешних коммуникации департамента полиции Шымкента Молдир Бекеева.

Если вину подростков докажут, ответить перед законом они не смогут в силу возраста. Наказание понесут их родители. По статье "Хулиганство" предусматривается наказание от штрафа до 14 миллионов тенге до реального срока. Родителям подростков также придется ответить перед законом за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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