Житель Рудного подозревается в убийстве пенсионерки

В Алматы задержан вор-гастролер, проломивший стену и обокравший ломбард на 40 млн тенге
08.11.2021, 21:23 29836
АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - В Алматы в ходе спецоперации задержан вор-гастролер, подозреваемый в краже из ломбарда ювелирных изделий на сумму более 40 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
11 сентября в дежурную часть Карасайского РУП Алматинской области обратилась 54-летняя жительница Каскелена с заявлением о краже. Женщина пояснила: вор взломал стену в ломбарде и похитил драгоценности на 40 миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 188 УК РК, сообщает Polisia.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Алматинской области установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за разбой, грабежи и кражи 36-летний уроженец Экибастуза. Мужчина проживал на съемных квартирах и часто менял адреса.
В Алматы в ходе спецоперации, проведенной с участием бойцов специального подразделения, подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.
Злоумышленник признался в краже и рассказал, что стену взломал при помощи приготовленного для этой цели специального устройства, предварительно отключив сигнализацию. Похищенные материальные ценности сдал перекупщикам. На вырученные деньги выкупил из залога автомашину своей жены и купил себе новый дорогой автомобиль.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не разглашается.
24-летний житель Алматы сбывал "мефедрон"
08.11.2021, 20:44 33130
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - В ходе проведении оперативно-розыскных мероприятии полицейскими Алматы по подозрению в незаконном хранении психотропных веществ задержан 24-летний гражданин А., передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе личного обыска и обыска по месту жительства у задержанного изъяты полиэтиленовые пакетики и бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Назначена судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. Согласно заключению, изъятые вещества являются психотропным веществом "мефедрон".
При проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела еще 40 полиэтиленовых пакетов с наркотиками были обнаружены на территории Наурызбайского района. Канал поставки в Алматы устанавливается.
В октябре департаментом КНБ РК по Алматы при координации прокуратуры города вскрыта и пресечена деятельность двух наркогруппировок, причастных к изготовлению и сбыту на территории региона крупных партий синтетических наркотиков через интернет-ресурсы.
Насильники детей будут носить электронные браслеты с 2022 года
08.11.2021, 14:18 65287
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Состоящие на учете насильники детей будут носить электронные браслеты с 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сегодня на правительственном часе в мажилисе сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Все педофилы, освобожденные из мест лишения свободы, берутся на специальный профилактический учет. И с 1 января 2022 года электронные браслеты применят в первую очередь к ним", - сказал глава МВД.
По словам министра, в 60% случаев насилие против детей совершается в семейно-бытовой сфере.
20% насильников - это отцы, отчимы, а также сожители матерей. 50% являются ближайшими родственниками потерпевших. Это проблема всего общества. Низкие моральные качества семьи, окружения, а также слабость воспитания в бытовой сфере", - отметил Тургумбаев.
Глава ведомства подчеркнул, что штат инспекторов по делам несовершеннолетних увеличен почти в 2 раза. На учете в органах внутренних дел находится порядка 7 тыс. неблагополучных семей, где проживают 12 тыс. несовершеннолетних детей.