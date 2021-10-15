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Житель ВКО жестоко убил пенсионеров и поджег их дом

14.10.2021, 10:51 23410

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ОКТЯБРЯ - В Восточном Казахстане по подозрению в убийствое двоих пожилых людей задержан 37-летний житель региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО, трагедия произошла в поселке Прибрежный 25 января.

"В доме на полу лежали полуобожженные тела его хозяев - 83-летней женщины и 74-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти. На их телах имелось множество колото-резаных ножевых ранений. По данному факту сразу было начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (убийство - прим. автора), в рамках которого на протяжении восьми месяцев оперативники тщательно изучали все обстоятельства произошедшего и отрабатывали одновременно сразу несколько версий", - говорится в сообщении.

В октябре текущего года подозреваемый в этом страшном преступлении был установлен. Им оказался 37-летний житель региона, который "испытывал определенную неприязнь к потерпевшим".

"Сразу после совершения убийства он умышленно поджег дом и скрылся с места происшествия. Сейчас подозреваемый содержится под стражей, досудебное расследование продолжается", - сказал заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

В ведомстве добавили, что за это особо тяжкое преступление подозреваемому, если суд признает его виновным, может быть назначено суровое наказание - до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Напомним, житель Алматинской области убил односельчанина и на велосипеде вывез тело в безлюдное место.

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