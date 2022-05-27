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Житель СКО получил 2,5 года лишения свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве

26.05.2022, 18:45 4726
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 МАЯ - В конце 2021 года, находясь в нетрезвом состоянии, 58-летний сельчанин позвонил в службу ДЧС и сообщил о взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, взрывоопасные предметы находились в одном из многоэтажных домов Петропавловска, сообщает Polisia.kz
 

Шутка" обернулась для лжетеррориста уголовной ответственностью. Задержали подозреваемого в селе Киялы Аккайынского района. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление. 

 
Статьей 273 УК РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
 

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В Карагандинской области преступники украли рельсов почти на 55 млн тенге

26.05.2022, 16:26 6166
В Карагандинской области преступники украли рельсов почти на 55 млн тенге
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 26 МАЯ - Транспортные полицейские задержали группу лиц, совершивших кражу рельсов длиной 222 метра в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В апреле текущего года группа лиц, используя спецтехнику, совершила кражу рельсов общей длинной 222 метра, предназначенных для укладки и последующей замены на перегоне станции "Жезказган-РЗД-1", - рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

 
При этом повреждено 1600 метров железнодорожного полотна, сумма ущерба составила более 54 млн тенге, сообщили в транспортной полиции
 
Полицейские задержали четверых подозреваемых на станции "Караганда-Сортировочная". У них изъяты вещественные доказательства. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188, часть 4 (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

 

Кражу на 10 млн тенге совершила преступная группа в Талдыкоргане

26.05.2022, 16:00 6641
ТАЛДЫКОРГАН. 26 МАЯ - В Талдыкоргане задержаны преступники, которые украли с местного завода свинцовые слитки на сумму 10 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, подозреваемые выносили с территории завода свинцовые чушки, каждая из которых весила 33 килограмма, в течение нескольких месяцев. 
 
В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей. 
 

Часть похищенного, а это 52 слитка общим весом более 1,5 тонны, найдены в частном доме одного из задержанных. Предварительно установлено, что краденый свинец реализовывался в Алматы", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

 
По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188, часть 4, Уголовного кодекса РК (Кража в крупном размере).
 

Похищенные во время январских погромов оружие и боеприпасы обнаружены в Таразе

26.05.2022, 12:19 8691
Похищенные во время январских погромов оружие и боеприпасы обнаружены в Таразе
Фото: Кадр с видео
ТАРАЗ. 26 МАЯ - В Таразе при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты 4 единицы оружия, 2 гранаты, патроны, электрошокеры, штык-нож, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Среди оружия были автомат Калашникова с магазином, двуствольные охотничьи ружья марки ТОЗ-БМ, травматический пистолет марки EKOL Special 99, магазин от пистолета Макарова, 2 гранаты марки ГСЗ, 2 электрошокера ЭШУ-200, штык-нож, 40 патронов калибра 9 мм, пустые гильзы калибра 16 мм", - рассказали в департаменте полиции Жамбылской области.

 
 
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
 

Департамент полиции Жамбылской области напоминает, что лицо, сообщившее об обнаружении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.

 

В Караганде выявили незаконный покерный клуб

26.05.2022, 10:51 9931
В Караганде выявили незаконный покерный клуб
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 26 МАЯ - Сотрудники Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявили незаконный покерный клуб в Караганде, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Житель города Караганды организовал игорный бизнес в виде карточной игры "Покер" в одном из заведений города. Незаконная деятельность гражданина была пресечена", - проинформировали в пресс-службе АФМ. 

 
Сообщается, что обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 1 млн тенге и 300 долларов США, колоды игральных карт, фишки и 6 покерных столов. 
 

Начато расследование уголовного дела за организацию незаконного игорного бизнеса. Иная информация не подлежит разглашению", - добавили в пресс-службе.


 

Сотрудники сельхозуправления Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн тенге

26.05.2022, 10:39 10331
Сотрудники сельхозуправления Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн тенге
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 26 МАЯ - Экс-глава и сотрудники управления сельского хозяйства Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн тенге, выделенных на субсидирование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении экс-руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства Алматинской области" и других должностных лиц.
 

По предварительному сговору с руководителем финансового института совершили хищение бюджетных средств в сумме 50 000 000 тенге, выделенных на субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы", путем поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости", - говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции РК.

 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

Напавшего на женщину в лифте задержали полицейские Шымкента

26.05.2022, 09:13 12566
Напавшего на женщину в лифте задержали полицейские Шымкента
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 26 МАЯ - Шымкентские полицейские задержали подозреваемого, напавшего в лифте на женщину с ребенком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее полиция объявила в розыск мужчину, действия которого попали на камеру видеонаблюдения одного из жилых домов в микрорайоне Нурсат, сообщает Otyrar.kz.
 
Напомним, неизвестный мужчина напал на женщину с ребенком в лифте средь бела дня. Подкравшись сзади, мужчина закрыл рот женщине, проверял содержимое ее карманов и пытался ее трогать.

 
Как сообщили в департаменте полиции, женщина уже написала заявление в Каратауский РУП. Возбуждено уголовное дело по статье 24-120 УК РК "Покушение на изнасилование".
 

Молодой мужчина оказался жителем мегаполиса. Его задержание опергруппа произвела в одном из вагонов поезда на станции Шиели, на котором он пытался скрыться от уголовного преследования. Ночью он доставлен в управление полиции Каратауского района", - пояснили в полиции Шымкента.

 
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
 

В Петропавловске убит участковый инспектор полиции

25.05.2022, 20:53 19946
В Петропавловске убит участковый инспектор полиции
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 25 МАЯ - Тело участкового инспектора полиции, 1990 года рождения, работавшего в управлении полиции Петропавловска, обнаружили 25 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На теле имеются признаки насильственной смерти в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки, сообщает прокуратура СКО.
 
По данному факту следственным отделом УП Петропавловска зарегистрировано и начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
Как пояснил заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов, потерпевший по делу является полицейским, но преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывают следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений.
 
По этой версии на причастность к преступлению проверяется супруга потерпевшего. По делу проводятся все необходимые и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления. Ход расследования находится на контроле прокуратуры СКО.
 
Без отца остались двое малолетних детей.
 

В Алматы алиментщик осужден на год лишения свободы

25.05.2022, 20:27 19176
В Алматы алиментщик осужден на год лишения свободы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 25 МАЯ - В Алматы злостный неплательщик алиментов осужден на год лишения свободы. Приговор оглашен в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Уголовное дело расследовано управлением дознания. Согласно материалам производства гражданин Ч. 1990 года рождения на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты алиментов своим двум малолетним детям, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
 
В свое оправдание мужчина утверждал, что не имеет официального заработка. Хотя, как установило досудебное расследование, неофициальный доход у подозреваемого имелся. 
 
Сумма его долга перед собственными детьми составила 5 миллионов 144 тысячи 362 тенге. Приговором суда гражданин Ч. был взят под стражу в зале суда.
 

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