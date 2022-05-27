Житель СКО получил 2,5 года лишения свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве

ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 МАЯ - В конце 2021 года, находясь в нетрезвом состоянии, 58-летний сельчанин позвонил в службу ДЧС и сообщил о взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, взрывоопасные предметы находились в одном из многоэтажных домов Петропавловска, сообщает Polisia.kz.
Шутка" обернулась для лжетеррориста уголовной ответственностью. Задержали подозреваемого в селе Киялы Аккайынского района. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление.
Статьей 273 УК РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.