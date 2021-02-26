Житель СКО угнал авто, чтобы помириться с девушкой

Петропавловск. 25 февраля. Kazakhstan Today - В дежурную часть первого отдела полиции управления полиции Петропавловска обратилась молодая женщина. Со двора ее дома пропал автомобиль 2020 года выпуска, выданный ей в качестве служебного автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские обнаружили машину на одной из улиц Рабочего поселка. Volkswagen был закрыт на ключ. Вскоре в поле зрения оперативников попали двое молодых людей, один из которых был знакомым потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Петропавловска, который путем открытого доступа похитил автомашину. На данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 188 (Кража). Также устанавливается причастность гражданина к другим преступлениям.

Ранее судимый 35-летний мужчина не дал никаких пояснений. Его напарник рассказал, что угнал ночью чужой автомобиль по просьбе друга.

Он думал, что она ему позвонит. Он хотел как бы с ней помириться и как будто ее нашел", - рассказал напарник подозреваемого.

В отношении одного из подозреваемых избрана мера принуждения - обязательство о явке, второй, ранее судимый горожанин, арестован. Установлена его причастность к краже металла на одном из железнодорожных предприятий в начале года.

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