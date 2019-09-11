Житель Степногорска задержан за сбыт краденных взрывчатых веществ

Степногорск. 10 сентября. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские задержали сбытчика взрывчатых веществ, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте полиции, информация о противоправной деятельности злоумышленника, сбывающего взрывчатые вещества, поступила еще в апреле 2019 года.

В ходе оперативных действий сотрудниками подразделений управления криминальной полиции ДП Акмолинской области при поддержке коллег из управления по противодействию экстремизму был выявлен и изобличен в преступной деятельности 33-летний житель Степногорска, который работал на горно-металлургическом предприятии и занимался сбытом взрывчатых веществ", - прокомментировали в пресс-службе ДП.

Оперативное задержание подозреваемого состоялось при сбыте взрывчатого вещества "Петроген - П" в количестве 40 штук.

Изъятые вещества были направлены на исследование, которое подтвердило их подлинность. По данному факту было возбуждено досудебное расследование по статье УК РК "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - уточнили в полиции.





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