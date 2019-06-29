Житель Темиртау задержан в Нур-Султане за мошенничество со спортивными ставками

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Столичные полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве жителя Темиртау, передает Kazakhstan Today.

По информации полицейских, молодой человек под предлогом дачи прогнозов на спортивных ставках гарантировал гражданам прибыль в двойном размере и завладевал их денежными средствами.

С помощью социальной сети Instagram подозреваемый размещал фейковые аккаунты и обещал пользователям "раскрутить" их деньги на спортивных ставках. Он мотивировал свои обещания тем, что точность его предугаданных финальных счетов на спортивные события всегда составляет 100%. Максимальная цена за ставку составляла 30 тыс. тенге. Пользователи, потеряв бдительность, перечисляли денежные средства на счета мошенника. После получения денег он блокировал номера, удалял аккаунты, выключал мобильные телефоны. Таким образом задержанному удалось обмануть 30 жителей города на общую сумму порядка миллиона тенге. В настоящее время в отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество", - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

Ведомство отмечает, что интерес к ставкам на спорт в последнее время растет, пропорционально растет и количество мошенников.

Помните, что большинство объявлений о "раскрутке" на спортивных ставках - это мошенничество", - заявили в полиции.





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