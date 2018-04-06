Столичные интернет-мошенники предлагали сделать спортивные ставки и получить вложенные деньги в 5-кратном размере

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Астане ищут пострадавших от действий интернет-мошенников, обещавших возврат вложенных денег в пятикратном размере, передает Kazakhstan Today.

"Как установлено, подозреваемые путем обмана, злоупотребляя доверием пользователей информационной системы, осуществляли мошеннические действия с использованием социальных сетей и платежной системы, где они создали аккаунты в социальных сетях под следующими названиями: @bayur_bet, @satik.betting, @nursik.kozhin и другими. Суть данных аккаунт-страниц заключалась во вложении денег на спортивные ставки, где пользователям предлагалось вложить денежные средства на сумму от 20 000 тенге, далее в течение суток обещали их возврат в пятикратном размере, однако возврата денег не было, телефоны отключены", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

В настоящее время известны следующие номера киви-кошельков, на которые обманутые пользователи перечисляли денежные средства: + 7 778 883 58 48, + 7 775 414 92 74, +7 708 853 71 44, +7 778 095 26 93, +7 778 227 57 33, + 7 700 684 64 13, +7 778 333 06 84, +7 778 946 44 16, +7 708 213 47 83, +7 775 414 70 35, +7 702 617 18 56, +7 707 237 72 59.

В полиции добавили, что в отношении подозреваемых проводятся следственные действия.

В связи с расследованием фактов интернет-мошенничества столичные полицейские просят потерпевших обратиться в ДВД Астаны, контактные телефоны 8-775-718-11-84, 8-707-971-34-70, 8 (7172) 22-61-14. При обращении в полицию у потерпевших должны быть квитанции о пополнении кошельков, скриншоты переписки и так далее.

Департамент внутренних дел Астаны просит жителей города быть бдительными и не попадаться на уловки аферистов.

Просмотров: 6017