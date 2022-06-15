Житель Туркестанской области застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу

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ТУРКЕСТАН. 14 ИЮНЯ - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор 41-летнему жителю региона, который убил гражданскую жену на почве ревности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трагедия произошла в селе Каражон Сауранского района. Из материалов следствия - жертве было 34 года. Ее гражданский муж выстрелил в голову из ружья 16-го калибра. Женщина скончалась на месте, сообщает otyrar.kz

В суде преступник утверждал, что не собирался убивать женщину, а хотел лишь припугнуть. Тем не менее трое детей 2, 15 и 16 лет остались без матери.

Его приговорили к 18 годам колонии максимальной безопасности. Приговор уже вступил в законную силу.