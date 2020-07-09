Жители Алматы пытались незаконно реализовать ПЦР-тесты на сумму 32,9 млн тенге

Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - Жители Алматы пытались незаконно реализовать 7 тысяч тестов на сумму более 32,9 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

7 июля текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с сотрудниками департаменте полиции и департамента государственных доходов города Алматы изобличены и задержаны лица, организовавшие продажу медицинских ПЦР-тестов (COVID-19) без разрешающих документов на предпринимательскую деятельность.

Установлено, что задержанные лица осуществляли попытку незаконной реализации 7000 ПЦР-тестов на общую сумму 32 900 000 тенге. В ходе проверки был установлен автотранспорт, в котором дополнительно обнаружено и изъято 2225 ПЦР-тестов производства КНР", - рассказали в КМФ МФ РК.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 214 УК РК (Незаконное предпринимательство).

Территориальными ДЭР Комитета по финансовому мониторингу созданы следственно-оперативные группы, которые проводят рейдовые мероприятия по пресечению фактов спекулятивного завышения цен и мошеннических действий при реализации лекарственных средств", - напомнили в комитете.





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