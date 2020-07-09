Жители Алматы пытались незаконно реализовать ПЦР-тесты на сумму 32,9 млн тенге

Установлено, что задержанные лица осуществляли попытку незаконной реализации 7000 ПЦР-тестов на общую сумму 32 900 000 тенге. В ходе проверки был установлен автотранспорт, в котором дополнительно обнаружено и изъято 2225 ПЦР-тестов производства КНР", - рассказали в КМФ МФ РК.
Территориальными ДЭР Комитета по финансовому мониторингу созданы следственно-оперативные группы, которые проводят рейдовые мероприятия по пресечению фактов спекулятивного завышения цен и мошеннических действий при реализации лекарственных средств", - напомнили в комитете.
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ПТР-тесттерін (COVID-19) зањсыз сатпаќ болѓан Алматы ќаласыныњ т±рѓындары ±сталды Аѓымдаѓы жылдыњ 7 шілдесінде жедел-іздестіру шараларын ж‰ргізу барысында ЌР ЌМ Ќаржы мониторингі комитетініњ Алматы ќ. бойынша Экономикалыќ тергеу департаментініњ ќызметкерлері Алматы ќ. ПД жєне МКД ќызметкерлерімен бірлесе отырып, кєсіпкерлік ќызметке р±ќсаттыќ ќ±жаттарсыз ПТР-тесттерін (COVID-19) сатуды ±йымдастырѓан т±лѓалар ќ±рыќталды. ¦сталѓан т±лѓалардыњ жалпы сомасы 32 900 000 тењгеге 7000 ПТР-тестін зањсыз сатпаќ болѓаны аныќталды. Тексеріс барысында автокµліктен ќосымша ЌХР µндірілген 2225 ПТР-тесті аныќталып, тєркіленіп алынды.. Ќазіргі тањда аталѓан факті бойынша ЌР ЌК 214-б. 1-б. сєйкес сотќа дейінгі тергеу ісі ќозѓалды (зањсыз кєсіпкерлік). Ќ±рметті азаматтар! Ќаржы мониторингі комитетініњ аумаќтыќ Экономикалыќ тергеу департаменттері дєрілік заттарды сату кезінде спекулятивті баѓаны жоѓарылату фактілері мен алаяќтыќ єрекеттердіњ жолын кесу бойынша рейдтік шараларды µткізетін тергеу-жедел топтарын ќ±рѓандыѓын еске салады. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Жителей г.Алматы задержали за незаконную продажу ПЦР-тестов (COVID-19) 7 июля текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с сотрудниками ДП и ДГД города Алматы изобличены и задержаны лица, организовавшие продажу медицинских ПЦР-тестов (COVID-19) без разрешающих документов на предпринимательскую деятельность. Установлено, что задержанные лица осуществляли попытку незаконной реализации 7000 ПЦР-тестов на общую сумму 32 900 000 тенге. В ходе проверки был установлен автотранспорт, в котором дополнительно обнаружено и изъято 2 225 ПЦР-тестов производства КНР. В настоящее время по вышеуказанному факту начато досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК (незаконное предпринимательство). Уважаемые граждане! Напоминаем, что территориальными ДЭР Комитета по финансовому мониторингу созданы следственно-оперативные группы, которые проводят рейдовые мероприятия по пресечению фактов спекулятивного завышения цен и мошеннических действий при реализации лекарственных средств.
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