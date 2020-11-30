Жители Павлодара задержали поджигателя автомобиля

Павлодар. 29 ноября. Kazakhstan Today - Жители Павлодара задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля, передает Kazakhstan Today.

Машина Nissan Cefiro была припаркована в одном из жилых дворов по улице Гагарина. Видео о том, как трое мужчин задержали возможного поджигателя автомашины, было опубликовано в паблике "Типичный Павлодар".

Факт поджога подтвердили в ДЧС Павлодарской области. По словам экспертов, причиненный ущерб устанавливается. В тушении огня участвовали семь пожарных и одна автомашина. В полиции сообщили: "Данный факт зарегистрирован. Лицо установлено. Проводится проверка".





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