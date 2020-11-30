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Жители Павлодара задержали поджигателя автомобиля

29.11.2020 57484
Павлодар. 29 ноября. Kazakhstan Today - Жители Павлодара задержали мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля, передает Kazakhstan Today.
 
Машина Nissan Cefiro была припаркована в одном из жилых дворов по улице Гагарина. Видео о том, как трое мужчин задержали возможного поджигателя автомашины, было опубликовано в паблике "Типичный Павлодар".
 
Факт поджога подтвердили в ДЧС Павлодарской области. По словам экспертов, причиненный ущерб устанавливается. В тушении огня участвовали семь пожарных и одна автомашина. В полиции сообщили: "Данный факт зарегистрирован. Лицо установлено. Проводится проверка".

 

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