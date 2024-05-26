25.05.2024, 11:34 45111

Двое жителей ЗКО получили по 2,5 года лишения свободы за копирование информации Наццентра тестирования

Они лишены права занимать руководящие должности
Уральск. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле решением суда Уральска двое жителей Западно-Казахстанской области приговорены к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы каждый, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Основанием для вынесения приговора стали процессуальные материалы КНБ, согласно которым осужденные в 2021-2022 годах осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Также они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.
 
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Теги:СудКНБЦентр ЕНТ

новости по теме

25.05.2024, 19:16 25276

Массовую драку устроили старшеклассники в Мангистауской области   

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело
Массовую драку устроили старшеклассники в Мангистауской области
Фото: Кадр видео
Актау. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Драка между выпускниками произошла в селе Боранкул (бывший Опорный) Бейнеуского района, сообщает Lada.kz.

В потасовке приняли участие несколько десятков выпускников. Некоторые из них кидали камни.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили факт произошедшего и сообщили, что 47 участников потасовки доставлены в полицию. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

 
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Теги:Школьникидрака
24.05.2024, 19:37 84101

Казахстанцы получили фейковые сообщения от имени Смаилова

Рассылка ведется с подложных номеров
Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В мессенджере WhatsApp распространяется фейковая рассылка якобы от имени председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба ВАП РК.

Это делают интернет-мошенниками с подложных номеров. Призываем граждан не вступать в коммуникацию с данными лицами и не переходить по ссылкам на сомнительные веб-ресурсы", - сообщили в ВАП.

 
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Теги:фейкКазахстанцыСмаилов
24.05.2024, 14:40 95101

Обманувший казахстанцев на 140 млн тенге квартирный аферист экстрадирован с Украины

Фигурант обещал предоставить квартиры в строящемся доме в Алматы
Обманувший казахстанцев на 140 млн тенге квартирный аферист экстрадирован с Украины
Фото: Depositphotos
Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С Украины экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере гражданин Казахстана, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Как рассказали в ведомстве, в период с 2017 по 2019 годы фигурант, обещая предоставить квартиры в строящемся доме в Алматы, обманным путем завладел имуществом граждан на общую сумму свыше 140  млн тенге. Затем злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.

В ноябре прошлого года он задержан на территории Украины.

По запросу Генпрокуратуры Казахстана украинская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину.

Из-за отсутствия прямых авиасообщений между Астаной и Киевом разыскиваемого пришлось этапировать из Украины через Молдову и Турцию, для чего Генеральной прокуратуре потребовалось получение согласия этих стран на транзитную перевозку лица по их территориям", - рассказали в Генпрокуратуре.  


В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее мошенник, обманувший граждан на десятки миллионов тенге, был экстрадирован из Азербайджана.
 
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Теги:Украинаэкстрадициямошенник
24.05.2024, 11:27 104586

В Шымкенте майнеры незаконно добыли криптовалюту на более чем 100 млн тенге

Проводится досудебное расследование
В Шымкенте майнеры незаконно добыли криптовалюту на более чем 100 млн тенге
Фото: unsplash.com
Шымкент. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте майнеры незаконно добыли криптовалюту на сумму более 100 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Группа лиц в период с апреля 2023 по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге. Обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC майнеров, ноутбуки, видеорегистраторы, флеш-носители, мобильные телефоны и документация", - проинформировали в агентстве.


Отмечается, что в настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, в 2022 году Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.

На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно".
 
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Теги:Шымкентвыявлениемайнеры
23.05.2024, 19:44 144306

В Павлодарской области чиновник получил три года за земельные махинации

Ущерб государству превысил 79 млн тенге
В Павлодарской области чиновник получил три года за земельные махинации
Фото: Depositphotos
Павлодар. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 22 мая Иртышским районным судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Н. по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает пресс-служба суда.

В 2018 и 2019 годах Н., являясь руководителем отдела земельных отношений Иртышского района, злоупотребил должностными полномочиями и использовал их вопреки интересам службы. В целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО оказал последнему содействие в получении от государства двух крупных земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, по заниженной кадастровой стоимости, что повлекло ущерб государству в особо крупном размере - более 79 миллионов тенге в виде недополученных бюджетом средств от реализации недвижимости.

Суд назначил Н. наказание в виде 3 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Гражданский иск удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.
 
23.05.2024, 17:30 148396

МВД: Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии

В Казахстане планируют ужесточить наказание для производителей наркотиков
МВД: Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии
Фото: Depositphotos
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последние годы Казахстан стал эпицентром производства наркотиков в регионе, заявил в ходе заседания общественной палаты при мажилисе первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев.

Наша "синтетика" уже активно насыщает "рынки" Кыргызстана и Узбекистана. И это несмотря на достаточно жесткие меры наказания за наркотики", - цитирует sputnik.kz Марата Кожаева.


По словам замглавы МВД, проблема здесь - использование легальных химикатов и оборудования, информирует tengrinews.kz.

Основные из них включены в перечни прекурсоров и товаров, подлежащих специальному контролю. К числу таковых относится вещество "бромкетон-4", а также разные реакторы, конденсаторы и испарители. Однако реальная ответственность за их незаконный оборот отсутствует. Уголовно наказуемыми являются лишь контрабанда прекурсоров и сбыт оборудования для нарколабораторий", - заявил он.


Также Марат Кожаев заявил, что в Казахстане планируют ужесточить наказание для производителей наркотиков, сообщает zakon.kz.

В этой связи правительством разработаны поправки, предусматривающие увеличение наказания за незаконное производство наркотиков. Для этого часть 4 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) дополняется указанным составом, в пункт 11 статьи 1 Закона РК "О наркотиках…" конкретизируется его понятие. В случае принятия поправок незаконное производство наркотиков будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно", - добавил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.


Напомним, в начале мая стало известно, что в РК могут ввести пожизненное лишение свободы за изготовление наркотиков.
 
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Теги:НаркотикиРКпроблемы
23.05.2024, 11:29 170486

Подозреваемого в пропаганде терроризма задержали в ЗКО

Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений
Подозреваемого в пропаганде терроризма задержали в ЗКО
Фото: КНБ РК
Уральск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Комитета национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали жителя Западно-Казахстанской области, подозреваемого в пропаганде терроризма.

В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма". Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений", - сообщили в КНБ.


Ранее КНБ задержал 3 граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности в Астане и Павлодаре.

Ранее военный суд Акмолинского гарнизона приговорил 7 казахстанцев и одного иностранца к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет за пропаганду терроризма.

Напомним, с января по декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. С начала этого года за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 25 человек.

Сейчас в Казахстане готовятся принять закон, запрещающий въезд в страну насильникам детей, экстремистам и террористам. Законопроект уже одобрили в мажилисе и сенате.
 
23.05.2024, 11:00 164181

В Атырау задержали издевавшегося над щенком на глазах у детей живодера   

В отношении живодера возбуждено уголовное дело
В Атырау задержали издевавшегося над щенком на глазах у детей живодера
Атырау. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау задержали живодера, который издевался над щенком на глазах у детей на территории детского сада, передает корреспондент агентства.

В Сети появились шокирующие кадры жестокого обращения с животным.

В городе Атырау на территории детского сада. Мужчина жестоко избил маленького щенка! Посмотрите на эту жестокость, с какой силой он кинул маленького щенка который играл с детьми на территории садика!" - сообщается в публикации.


Подчеркивается, что щенок остался жив и ему требуется лечение. Животное находится на передержке у волонтера.


В пресс-служба департамента полиции Атырауской области прокомментировали инцидент.

Полицейские выявили во дворе детского сада, расположенного на территории микрорайона Жулдыз, 30-летнего мужчину, который ударил ногой, бросил в стену и истязал безнадзорную собаку. В настоящее время подозреваемый задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - проинформировали в ведомстве.


Ранее в Актобе живодеры использовали живого ежа вместо футбольного мяча.
 
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Теги:ЗадержаниеАтырауживодеры

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