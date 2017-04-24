Житель Актобе задержан по подозрению в расстреле молодого мужчины

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Житель Актобе задержан по подозрению в расстреле молодого мужчины24.04.2017
Криминал  14:40

Актобе. 24 апреля. Kazakhstan Today - Полицейскими установлен и задержан 32-летний житель Актобе, подозреваемый в убийстве 29-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ДВД области.

"Мужчина рассказал, что совершил преступление из-за неприязненных отношений. Ведётся расследование", - проинформировали в ДВД, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС.

В Актобе в ночь на пятницу в железнодорожную больницу был доставлен 29-летний мужчина. Врачи насчитали на теле госпитализированного более пяти огнестрельных ранений. Медики пытались спасти его жизнь, а позже - реанимировать, но все попытки оказались тщетными. В два часа ночи была констатирована смерть, пишет "Диапазон".
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