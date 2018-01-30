Жителя Костаная осудили на 2,5 года за побег из колонии

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Жителя Костаная осудили на 2,5 года за побег из колонии29.01.2018
Криминал  19:03

Костанай. 29 января. Kazakhstan Today - Жителя Костаная Руслана Юсубова приговорили к 2,5 года лишения свободы за побег из колонии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Костанайского областного суда, 30-летний Юсубов совершил побег 27 ноября 2017 года.

"Будучи лицом, отбывающим наказание, Юсубов, поднявшись на крышу промышленного цеха, самовольно покинул территорию УК. Приговором суда он признан виновным по статье УК РК "Побег из мест лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности",- прокомментировали в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.
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