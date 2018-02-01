Жителя Костанайской области подозревают в убийстве матери

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Жителя Костанайской области подозревают в убийстве матери01.02.2018
Криминал  15:26

Костанай. 1 февраля. Kazakhstan Today – Жителя Житикаринского района Костанайской области подозревают в убийстве матери, передает Kazakhstan Today.


"5 января Житикаринским ГРОВД начато досудебное расследование по факту причинения тяжких телесных повреждений 54-летней женщине, от которых она скончалась в больнице. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела", - прокомментировали порталу alau.kz в пресс-службе областного ДВД.

По данным портала, преступление произошло в селе Ырсай. В нанесении побоев, от которых скончалась женщина, подозревают ее сына.
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