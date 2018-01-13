Тараз. 12 января. Kazakhstan Today - Жителя Жамбылской области задержали с четырьмя мешками марихуаны, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники межрегионального отдела по борьбе с наркобизнесом "Дельта-Долина" ДВД Жамбылской области в ночь на 11 января в предпесковой зоне Шуского района задержали местного жителя, у которого изъято 4 мешка с высушенной марихуаной. Вес наркотика составил более 21 килограмма, что эквивалентно 2 тыс. разовых доз, сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

По информации ведомства, задержанный водворен в ИВС по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

По словам начальника департамента по борьбе с наркобизнесом МВД Арыстангани Заппарова, природная сырьевая база марихуаны в Шуской долине напрямую влияет на наркоситуацию в стране. Для пресечения ее сбора и распространения в Жамбылской области действует спецподразделение "Дельта-Долина", которое осуществляет контроль территории Шуской долины и прилегающих регионов.

В 2017 году органами внутренних дел только на территории Жамбылской области изъято свыше 19,6 тонны марихуаны.

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