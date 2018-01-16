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Жительница Костаная при задержании пыталась проглотить героин16.01.2018
Криминал  15:35

Костанай. 16 января. Kazakhstan Today - Жительница Костаная при задержании пыталась проглотить героин, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом УВД города Костаная совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области 13 января в квартире дома в 6-м микрорайоне задержали 38-летнюю подозреваемую в наркопреступлении, сообщает alau.kz.

По информации пресс-службы ДВД Костанайской области, у женщины изъято одиннадцать полиэтиленовых свертков с героином весом более десяти граммов. При задержании женщина пыталась проглотить наркотики.

"Полицейскими установлено, что задержанная проживает в съемной квартире вместе с тремя сестрами. При обыске оперативники изъяли электронные весы. Также известно, что она ранее судима за совершение аналогичных преступлений", - сообщили в ДВД. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания Рудного.
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