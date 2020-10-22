Жительница Алматы купила поддельные туристические путевки за 7 млн тенге

Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - В Алматы осудили женщину, продавшую местной жительнице поддельные путевки за 7 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Судом установлено, что в октябре 2019 года потерпевший Ж. обратилась к подсудимой К., как к директору туристической компании, по вопросу приобретения туристических путевок. В этот момент, подсудимая К., обманывая, предоставила потерпевшей ранее изготовленные заведомо поддельные маршрутные квитанции электронных билетов и совершила мошенничество под предлогом предоставления туристических путевок. Тем самым подсудимая "К" причинила своими преступными действиями, путем обмана и злоупотребления доверия, потерпевшей материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 7 194 095 тенге", - сообщили в районном суде №2 Медеуского района города Алматы.

Подсудимая свою вину признала полностью.

Приговором суда К. признана виновной по пункту 1 части 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Республики Казахстан и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор вступил в законную силу.

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