Жителя Алматы осудили на три года за жестокое избиение женщины-психолога

Судом установлено, что Сабырбаев в июле 2019 года, находясь во дворе дома потерпевшей, беспричинно из хулиганских побуждений нанес женщине телесные повреждения. Приговором суда Сабырбаев признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в Турксибском районном суде Алматы.
Отмечается, что исковые требования потерпевшей о взыскании материального ущерба и морального вреда удовлетворены частично, в пользу потерпевшей взыскана сумма в размере 2 961 000 тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что мужчина с кастетом напал на Светлану Божко во дворе частного дома, когда она парковала машину. Он молча нанес удары кастетом по лицу, раздробив кости, нанеся тяжелые травмы.
Подозреваемый - Сабырбаев М.С., 1991 года рождения, - был установлен и задержан спустя несколько часов после нападения.
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