Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Жителя Алматы осудили на три года за жестокое избиение женщины-психолога, передает Kazakhstan Today.

Судом установлено, что Сабырбаев в июле 2019 года, находясь во дворе дома потерпевшей, беспричинно из хулиганских побуждений нанес женщине телесные повреждения. Приговором суда Сабырбаев признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в Турксибском районном суде Алматы.

Отмечается, что исковые требования потерпевшей о взыскании материального ущерба и морального вреда удовлетворены частично, в пользу потерпевшей взыскана сумма в размере 2 961 000 тенге. Приговор суда не вступил в законную силу.

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