Жителя Уральска подозревают в 26 кражах

Уральск. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудники управления полиции Уральска задержали мужчину, который занимался воровством на территории города, передает Kazakhstan Today.

35-летний житель Уральска заходил в здания организаций, школ, поликлиник, парикмахерских и торговые дома и крал там всё, что лежит без присмотра. Он воровал сотовые телефоны, кошельки и даже вещи с витрин, а если видел сумку, то открывал ее и забирал из неё ценные вещи, сообщили в пресс-службе управления полиции ЗКО.

В настоящее время в отношении задержанного проводится досудебное расследование по 26 эпизодам краж. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства