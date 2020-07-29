Злоумышленникам, изнасиловавшим алматинку в августе прошлого года, не выносят приговор

Алматы. 28 июля. Kazakhstan Today - Насильникам, жестоко избивавшим женщину несколько часов, в течение года не выносят приговор, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла в августе прошлого года, женщину удерживали в частном доме и жестоко избивали несколько часов. Вырваться из рук насильников ей удалось чудом. Прошел год, а приговор злоумышленникам все еще не вынесли. Пострадавшая опасается, что обидчики выйдут сухими из воды, сообщает "Первый канал Евразия".





По словам пострадавшей, утром она зашла проведать сына ее скончавшейся подруги, а оказалась жертвой изнасилования. Когда женщина собиралась домой, ее ударили по голове и затащили в баню.

Они жестоко меня избивали, насиловали с особой жестокостью. Я теряла сознание. Получается, это в бане сначала все происходило, они были или выпившие, или накуренные. В бане окна были закрыты, дверь закрыта, я там кричала, хотела открыть окно, меня не подпускали. Половину помню, без сознания была, они меня в чувства хотели привести, поливали меня водой", - рассказала пострадавшая.

Один из насильников - сын подруги. Второй - его друг.

Подозреваемых арестовали спустя несколько месяцев. К первому судебному процессу женщину якобы заставили дать ложные показания. Теперь она опасается, что виновники могут и вовсе избежать наказания.

Я по своей глупости или доверчивости дала ложные показания, что там присутствовал только 1 человек, так как его мама Усова просила слезно, что он единственный сын, чтобы не возбуждала уголовное дело. Я сейчас действительно боюсь за свою жизнь, если их отпустят. У меня дочка растет, 15 лет, несовершеннолетняя, они рядом все живут", - сказала она.

За помощью женщина обратилась к представителям движения "Немолчиkz". Правозащитники считают, что защита подсудимых делает все, чтобы те избежали наказания.

Они придумали такую схему: мы дадим 500 тысяч тенге, и потом мы тебя вытащим. Деньги давали на лечение, теперь они требуют, чтобы она признала, что это моральный ущерб, что все было обоюдно. И, в общем, под давлением, я так поняла, она дала такие показания в суде", - пояснила руководитель общественного фонда "Немолчи.kz" Дина Смаилова.

По словам правозащитников, один из насильников уже был судим. Сейчас оба находятся под арестом. Дело рассматривается в Илийском районном суде в закрытом режиме. Поэтому комментировать что-либо сейчас там отказались.

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