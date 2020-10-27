Реальные денежные доходы казахстанцев снизились на 2,5%

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Реальные денежные доходы населения в августе 2020 года продолжили сокращаться при замедлении роста реальных заработных плат, передает Kazakhstan Today.

Годовое снижение реальных денежных доходов составило 2,5%. В январе - августе 2020 года в структуре номинальных доходов населения отмечалось снижение доли доходов от самостоятельной занятости и рост доли доходов от работы по найму и доходов в виде трансфертов", - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

По информации ведомства, это сопровождается продолжением роста расходов республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение (в январе - августе 2020 года рост на 17,6%). В августе рост реальной заработной платы (без учета малых предприятий) составил 3,5%, в сентябре - 3,0%.

В ведомстве также рассказали, что по итогам 9 месяцев 2020 года ожидается переход текущего счета платежного баланса в отрицательную зону.

Ухудшение условий торговли в марте - апреле из-за снижения цен на нефть и объемов ее добычи отразится на показателях платежного баланса в 3 квартале. Отрицательный текущий счет платежного баланса будет обусловлен первым за последние 20 лет дефицитом торгового баланса, вызванным опережающим темпом сокращения экспорта над импортом", - пояснили в Нацбанке.





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