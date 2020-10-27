ВВП Казахстана сократился на 2,8% с начала года

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - По итогам 9 месяцев 2020 года ВВП сократился в соответствии с прогнозами на 2,8%, передает Kazakhstan Today.

С начала года реальный сектор демонстрирует ожидаемый спад, при этом восстановление продолжается… Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику Казахстана сохраняется, однако в отдельных секторах наблюдается улучшение, обусловленное смягчением карантинных мер и государственной поддержкой", - рассказали в пресс-службе Национального банка РК.

По информации ведомства, в сентябре положительный вклад внесли отрасли обрабатывающей промышленности (2,9%), сельского хозяйства (5,1%), строительства (24,2%), информации и связи (7,3%).

В торговле впервые с марта зафиксирован рост на 2,7%.

Основной отрицательный вклад в динамику ВВП внесли отрасли горнодобывающей промышленности (-7,7%) и транспорта (-23,1%).

Итоги опроса предприятий указывают на небольшое улучшение настроений в реальном секторе", - отметили в Нацбанке.

В сентябре 2020 года индекс деловой активности (ИДА) поднялся на 2,2 пункта и составил 47,6 (июль - 44,7, август - 45,4).

При этом уровень ИДА сохраняется ниже 50 пунктов, что все еще говорит о подавленной экономической активности и преобладании дезинфляционных факторов", - поясняют специалисты.

Индекс бизнес-климата после шести месяцев нахождения в отрицательной зоне, в сентябре перешел в положительную, составив 2,0 пункта.

В ведомстве также рассказали, что инвестиции в основной капитал в январе - сентябре 2020 года снизились на 4,9%, "отражая эффект шока, вызванного пандемией коронавируса".

Восстановление инвестиционной активности происходит в транспорте и профессиональной, научно-технической деятельности (с начала года рост на 5,7% и 57,1%, соответственно).

Негативная динамика инвестиций сохраняется в горнодобывающей отрасли, где спад по итогам января-сентября углубился по сравнению с предыдущими месяцами Снижение инвестиций отмечается также в торговле, строительстве и финансовой деятельности. Все остальные отрасли реального и государственного секторов демонстрируют рост инвестиций в основной капитал", - добавили в НБ РК.

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