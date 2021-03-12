Как устанавливаются цены на сжиженный газ, разъяснили в Минэнерго

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане с 1 марта отменили временное госрегулирование розничных цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на автогазозаправочных станциях. Об этом на брифинге в СЦК рассказал глава департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики Куаныш Сарсекеев, передает Kazakhstan Today.

Сарсекеев напомнил, что временное госрегулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях было введено в апреле 2020 года на основе решения госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. Соответствующий совместный приказ министерств энергетики, национальной экономики и юстиции позволял сдерживать розничные цены на СНГ на АГЗС во время ЧП и далее в восстановительный период.

В настоящее время розничные цены на АГЗС устанавливаются рынком с учетом спроса и предложений. Проведенный Министерством энергетики анализ розничной цены СНГ показал, что текущие цены на АГЗС ниже, чем в I квартале 2020 года, до пандемии, в среднем по республике на 5%. То есть текущие рыночные цены даже ниже ранее действовавших", - сказал спикер в ходе брифинга.

При этом, по его словам, Минэнерго продолжает ежемесячно формировать план поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, 25% которого реализуется в настоящее время через электронные торговые площадки (ЭТП). СНГ реализуемый вне ЭТП, отпускается по утверждаемой ежеквартально министерством оптовой предельной цене.

Ведомство утвердило оптовую цену на СНГ на I квартал 2021 года на уровне 38 701 тенге за тонну без НДС (цены не менялись с 1 января 2018 года). В 2020 году она была на аналогичном уровне, кроме III квартала, когда стоимость снизилась до 28 000 тенге за тонна без НДС в связи со снижением мировых цен на сжиженный газ.

Как сообщили в Минэнерго, НПП "Атамекен" и отраслевые ассоциации неоднократно обращались в госорганы с просьбой ограничить срок действия приказа. В случае его продления у предпринимателей существовал риск сокращения штата и зарплат сотрудников.

Также установленные низкие цены в отдельных регионах могли способствовать перетоку объемов газа в другие регионы с более высокими ценами, что могло создать дефицит СНГ в отдельных регионах", - добавил Сарсекеев.





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