Причины топливного кризиса объяснили в Минэнерго

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НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев объяснил причины топливного кризиса в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Топливный кризис, который мы сейчас имеем, пришел не сегодня. У нас очень сильно снижаются запасы с августа месяца плюс к этому наложились уборочные работы, и вот поэтому, к сожалению, мы имеем очень низкие запасы на нефтебазах в стране", - сказал Мирзагалиев.

Основная причина заключается в ценовой разнице между Казахстаном и приграничными странами, заявил руководитель ведомства.

Разница между Казахстаном и Россией по солярке доходит до 90 тенге, разница с такими нашими южными соседями, как Узбекистан, Кыргызстан составляет порядка 70-80 тенге", - отметил он.

Для решения данной проблемы были проведены переговоры с Министерством энергетики Российской Федерации касательно выделения необходимого объема импорта дизельного топлива в объеме порядка 100 тыс. тонн. В настоящее время крупные сети АЗС находятся в переговорных процессах с российскими поставщиками. Отгрузка дизельного топлива с российских заводов составляет с 1 по 20 сентября 5 тыс. тонн, а с 21 по 28 сентября уже отгружено порядка 15 тыс. тонн дизтоплива. Кроме того, с 1 октября Павлодарский нефтеперерабатывающий завод выходит на ремонт. До этого времени предполагалось сформировать достаточный объем топлива. Однако из-за аномального роста потребления дизельного топлива в августе и сентябре запасов оказалось недостаточно.

В связи с дефицитом министерство рекомендовало крупным потребителям, а также сетям АЗС импортировать недостающие объемы дизтоплива.

На сегодня отгрузка с заводов идет в плановом режиме. Хочу обратиться к местным исполнительным органам - акиматам, чтобы проверили заправки и нефтебазы. Если кто-то вдруг солярку не продает, придерживает, в надежде на то, чтобы заработать больше. Министерство энергетики делает все необходимое для того, чтобы страна не осталась без дизельного топлива", - сказал министр энергетики.

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