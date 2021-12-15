В АПК Казахстана планируют привлечь 4,4 трлн тенге инвестиций до 2025 года

НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - За счет принятых мер инвестиции в основной капитал АПК увеличились за 11 месяцев текущего года на 40,5%, насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием составило 85%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, в АПК страны запланирована реализация 934 инвестпроектов, которые обеспечат до 2025 года привлечение в отрасль 4,4 трлн тенге инвестиций.

Карашукеев уточнил, что из данного пула проектов определены основные крупные направления:

- мясное - 301 проекта на сумму 1 трлн тенге;

- тепличные комплексы - 67 проектов на сумму 1 трлн тенге;

- молочное животноводство - 186 проектов на сумму 452 млрд тенге;

- птицеводство - 47 птицефабрик на сумму 373 млрд тенге;

- в сфере переработки растениеводческой продукции - 73 проекта на сумму 300 млрд тенге;

- за 5 лет обеспечение сахаром будет доведено до 80%, общая сумма проектов 228 млрд тенге;

- интенсивное садоводство - 32 проекта на сумму 100 млрд тенге;

- в рамках прочих направлении планируется реализация 225 проектов на общую сумму 834 млрд тенге, которые включают в себя проекты по орошению, семеноводству, производству продуктов питания.

Объем экспорта по сравнению с девятью месяцами 2020 года вырос на 14,3%. Этот результат был достигнут, несмотря на снижение урожая из-за неблагоприятных погодных условий", - сказал глава МСХ в ходе заседания правительства по рассмотрению реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Обеспечение внутреннего рынка молочными продуктами отечественного производства увеличилось с 51,4% до 70%, колбасными изделиями - с 60,5% до 70%, мясом птицы - с 58% до 75%, яблоками - с 73% до 80%. Производство сахара выросло с 31,1% до 60%, а объем выращивания рыбы увеличен на 4 тыс. тонн, или на 30% за год.

По линии холдинга "Байтерек" по инвестиционным проектам АПК на текущий год выделено 63 млрд тенге, а в целом на финансирование сельского хозяйства - около 400 млрд тенге, отметили в пресс-службе правительства РК.

В ходе заседания премьер-министр РК Аскар Мамин отметил положительную динамику реализации инвестпроектов в сфере АПК во всех регионах. Так, в текущем году введено в эксплуатацию 266 инвестпроектов АПК на общую сумму 239 млрд тенге, в том числе 36 молочно-товарных ферм, 27 проектов по переработке растениеводческой продукции, шесть мясокомбинатов, 13 птицефабрик. За счет реализации этих проектов импортозависимость за год сокращена на 15%.

Следует наращивать объемы производства переработанной сельхозпродукции путем стимулирования кластерного развития производства, объединения в сельхозкооперативы мелких производителей и переработчиков. Реализация проектов направлена в первую очередь на обеспечение продовольственной безопасности страны. В целом до конца 2023 года требуется снять импортозависимость по всем основным продуктам питания", - сказал Мамин.

Он также отметил, что по мере насыщения внутреннего рынка важно наращивать объемы экспорта путем расширения географии поставок и видов продукции. При этом необходимо обеспечить доступ к инфраструктуре хранения и логистики, которые занимают основную долю в себестоимости товаров.

Глава правительства подчеркнул, что с учетом роста спроса в мировом рынке на продовольственные товары Казахстан имеет реальную возможность стать одним из мировых продуктовых хабов.

Мамин поручил обеспечить особый контроль и сопровождение хода реализации инвестиционных проектов, особенно по импортозависимым товарным позициям.

Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами национальной экономики, финансов и холдингом "Байтерек" поручено обеспечить своевременное финансирование инвестиционных проектов, совместно с акиматами - обеспечить исполнение обязательств государства по выплате субсидий сельхозтоваропроизводителям в текущем году.



