В Шымкенте пчеловоды не могут получить положенные им субсидии

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ШЫМКЕНТ. 7 ДЕКАБРЯ - Из городского бюджета Шымкента на ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями выделили 100 миллионов тенге, но получить их пасечники не могут. Сделать этого не позволяют сразу несколько правил выдачи субсидий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этому году сумма субсидий на деятельность пчеловодов выросла по сравнению с прошлым в два раза. Но получить эти деньги производители меда могут только в том случае, если предоставят документы, которых у них нет и быть не может, говорится в репортаже "31 Канала"

Мы должны предоставить выписку из книги учета сельскохозяйственных животных, но такой не существует, или взять форму 24СХ. Но так как большинство пчелохозйяств у нас зарегистрированы как ИП, возникает трудность - ИПшникам такая форма отчета не выдается", - рассказал владелец пчелохозяйства Руслан Нормухамедов.

Также пчеловоды не могут получить учетный номер объекта. Юридически они зарегистрированы в Шымкенте, а пасеки держат в Туркестанской области. Поэтому территориальная инспекция Комитета ветконтроля отказывает в выдаче учетных номеров.

Пчеловодам посоветовали скооперироваться в социально-предпринимательскую корпорацию. Но и это не поможет пасечникам получить субсидии в этом году.

В этом году уже не получится получить деньги, но если будет отчетность, заявку дадут, то эти деньги мы сохраним на следующий год и выдадим сразу за два года", - прокомментировал начальник отдела Управления сельского хозяйства Шымкента Жанибек Тогай.

Всего в этом году на пчеловодство в Шымкенте выделили 100 миллионов тенге. На каждую пчелосемью пасечникам выделяют 5 тысяч тенге. Сами предприниматели считают, что проблему создали искусственно, и намерены добиваться внесения изменений в правила выдачи субсидий.





Отметим, что проблема развития пчеловодства и охраны пчел является актуальной во всем мире на протяжении уже ряда лет. Дело в том, что из-за интенсивного развития сельского хозяйства и активного использования пестицидов, ядохимикатов и популяция пчел значительно сократилась, и при развитии самого неблагоприятного сценария ученые не исключают вероятности их полного исчезновения. Между тем пчелы играют важнейшую роль в природном взаимодействии и балансе. Продукция пчеловодства - лишь малая часть того, что дают миру эти насекомые. Являясь одним из главных опылителей, пчелы помогают растениям приносить плоды и размножаться. А исчезновение этих трудолюбивых насекомых приведет сначала к гибели энтомофильных (опыляемых насекомыми) культур, а исчезновение растений - к вымиранию животных.





Как отмечает портал selodaferma.ru , исчезновение медоносных насекомых приведет к ухудшению глобальной продовольственной безопасности во всем мире. Произойдет исчезновение с Земли более 20 тыс. видов цветущих растений, что подорвет основы Земных экосистем. А через 4 года после полного исчезновения этого полезного насекомого, по подсчетам ученых, человечество погибнет от голода и недостатка кислорода.





Энтомофильные культуры дают людям 35% всей мировой сельскохозяйственной продукции. Благодаря опылительной работе медоносных пчел повышается урожайность многих культур: гречки и подсолнуха - на 50%; арбузов, дынь и тыквы - на 100%; а плодовых деревьев и кустарников - в 10 раз. И это далеко не полный перечень того, какую пользу приносят пчелы. Это значит, что тысячи тонн овощей, фруктов и семян люди получают благодаря пчелам.

От опыления пчелами улучшается также качество семян, увеличивается размер, сочность и вкусовые качества плодов. Польза, которую приносят пчелы при опылении сельскохозяйственных культур, в 10-15 раз превышает прямые доходы от пчеловодства.