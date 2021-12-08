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В Шымкенте пчеловоды не могут получить положенные им субсидии

07.12.2021, 10:30 35047
В Шымкенте пчеловоды не могут получить положенные им субсидии
Фото: midwestfarmreport.com
ШЫМКЕНТ. 7 ДЕКАБРЯ - Из городского бюджета Шымкента на ведение селекционной и племенной работы с пчелосемьями выделили 100 миллионов тенге, но получить их пасечники не могут. Сделать этого не позволяют сразу несколько правил выдачи субсидий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этому году сумма субсидий на деятельность пчеловодов выросла по сравнению с прошлым в два раза. Но получить эти деньги производители меда могут только в том случае, если предоставят документы, которых у них нет и быть не может, говорится в репортаже  "31 Канала".
 

Мы должны предоставить выписку из книги учета сельскохозяйственных животных, но такой не существует, или взять форму 24СХ. Но так как большинство пчелохозйяств у нас зарегистрированы как ИП, возникает трудность - ИПшникам такая форма отчета не выдается", - рассказал владелец пчелохозяйства Руслан Нормухамедов.

 
Также пчеловоды не могут получить учетный номер объекта. Юридически они зарегистрированы в Шымкенте, а пасеки держат в Туркестанской области. Поэтому территориальная инспекция Комитета ветконтроля отказывает в выдаче учетных номеров. 
 
Пчеловодам посоветовали скооперироваться в социально-предпринимательскую корпорацию. Но и это не поможет пасечникам получить субсидии в этом году. 
 

В этом году уже не получится получить деньги, но если будет отчетность, заявку дадут, то эти деньги мы сохраним на следующий год и выдадим сразу за два года", - прокомментировал начальник отдела Управления сельского хозяйства Шымкента Жанибек Тогай.

 
Всего в этом году на пчеловодство в Шымкенте выделили 100 миллионов тенге. На каждую пчелосемью пасечникам выделяют 5 тысяч тенге. Сами предприниматели считают, что проблему создали искусственно, и намерены добиваться внесения изменений в правила выдачи субсидий.

Отметим, что проблема развития пчеловодства и охраны пчел является актуальной во всем мире на протяжении уже ряда лет. Дело в том, что из-за интенсивного развития сельского хозяйства и активного использования пестицидов, ядохимикатов и популяция пчел значительно сократилась, и при развитии самого неблагоприятного сценария ученые не исключают вероятности их полного исчезновения. Между тем пчелы играют важнейшую роль в природном взаимодействии и балансе. Продукция пчеловодства - лишь малая часть того, что дают миру эти насекомые. Являясь одним из главных опылителей, пчелы помогают растениям приносить плоды и размножаться. А исчезновение этих трудолюбивых насекомых приведет сначала к гибели энтомофильных (опыляемых насекомыми) культур, а исчезновение растений - к вымиранию животных. 

Как отмечает портал selodaferma.ru, исчезновение медоносных насекомых приведет к ухудшению глобальной продовольственной безопасности во всем мире. Произойдет исчезновение с Земли более 20 тыс. видов цветущих растений, что подорвет основы Земных экосистем. А через 4 года после полного исчезновения этого полезного насекомого, по подсчетам ученых, человечество погибнет от голода и недостатка кислорода.

Энтомофильные культуры дают людям 35% всей мировой сельскохозяйственной продукции. Благодаря опылительной работе медоносных пчел повышается урожайность многих культур: гречки и подсолнуха - на 50%; арбузов, дынь и тыквы - на 100%; а плодовых деревьев и кустарников - в 10 раз. И это далеко не полный перечень того, какую пользу приносят пчелы. Это значит, что тысячи тонн овощей, фруктов и семян люди получают благодаря пчелам.
От опыления пчелами улучшается также качество семян, увеличивается размер, сочность и вкусовые качества плодов. Польза, которую приносят пчелы при опылении сельскохозяйственных культур, в 10-15 раз превышает прямые доходы от пчеловодства.
 

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В Казахстане утверждены правила контроля за госзакупками

07.12.2021, 17:51 74683
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - В Казахстане приказом министра финансов РК Жамаубаева Ерулана от 30 ноября 2021 года утверждены правила проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно утвержденным правилам, контроль проводится централизованной службой по контролю за закупками без посещения объекта контроля. Правила определяют порядок проведения контроля, осуществляемого централизованной службой по контролю за закупками, за исключением централизованной службы по контролю за закупками Фонда национального благосостояния.
 
Как отмечается в правилах, объектами контроля являются: 

 - заказчик, организатор закупок, тендерная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия по закупкам, эксперт по закупкам;
 
 - потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, в пределах предмета проводимых закупок;
 
 - оператор информационной системы электронных закупок.
 
Целью контроля закупок является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам контроля закупок и снижение административной нагрузки на объекты контроля.
 
Контроль закупок способом тендера (аукциона), согласно правилам, проводится по следующим направлениям:
 
1) первое направление - со дня объявления тендера (аукциона) до окончания срока приема замечаний в период предварительного обсуждения проекта тендерной документации (аукционной документации) или в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы; в течение десяти календарных дней со дня размещения текста объявления об осуществлении закупок способом тендера, в случае если предварительное обсуждение проекта тендерной документации не осуществляется или в течение 10 рабочих дней со дня получения жалобы;
 
2) второе направление - в течение десяти календарных дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного обсуждения проекта тендерной документации или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения жалобы;
 
3) третье направление - в течение 7 рабочих дней со дня размещения на веб-портале протокола предварительного допуска;
 
4) четвертое направление - в течение 5 рабочих дней со дня размещения протокола итогов до заключения договора о закупках или в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения жалобы.
 
Полный текст приказа размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет".
 

Тенге укрепляется по отношению к доллару

07.12.2021, 16:19 86131
Тенге укрепляется по отношению к доллару
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - Курс тенге относительно доллара второй день подряд укрепляется, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 434,4 тенге. Нацвалюта усилилась на 1,33 пункта, сообщает orda.kz.
 

На 11:00 по времени Нур-Султана цена февральского фьючерса нефти марки Brent составила 73,6 доллара за баррель (+0,79%), а январского фьючерса марки WTI - 70,2 доллара (+1,02%)", - пишет издание.

 
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе для стабилизации курса тенге Нацбанк потратил 64 млн долларов за один день. По мнению зампреда Нацбанка Алии Молдабековой, курс тенге ослаб из-за обвала цен на нефть и дефицита иностранной валюты, который появился после праздника. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова указала, что объём торгов 2 декабря парой тенге/доллар на бирже достиг 292 млн долларов. Это рекордный уровень с апреля 2020 года.
 

С начала года Национальный банк обменял свыше двух тыс. поврежденных банкнот

07.12.2021, 15:31 95095
С начала года Национальный банк обменял свыше двух тыс. поврежденных банкнот
Фото: kaznet.me
НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - С начала года Национальный банк обменял 2542 поврежденные банкноты. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В филиалы Национального банка Казахстана на экспертизу поступают поврежденные банкноты: отсыревшие, обгоревшие и порванные. Все эти банкноты собираются по фрагментам и восстанавливаются. С начала года НБК обменял 2542 банкноты из принятых 3079 сомнительных купюр и монет", - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Казахстана Аскат Мукамадиев.

 
По его словам, если банкнота сохранила более 50% от своей величины, то ее можно сдать в филиалы НБК на экспертизу для установления ее подлинности и платежности. 
 

Для этого вам необходимо аккуратно собрать все оставшиеся фрагменты поврежденной купюры. Ни в коем случае не доставайте их из конверта, кошелька или другой упаковки, в которой они хранились. Иначе банкноты могут пострадать еще больше и установить их подлинность и номинал будет сложнее. Испорченные деньги нужно обернуть чем-то мягким и положить в коробку для максимального сохранения площади пострадавших банкнот. После этого их необходимо отнести в территориальный филиал Национального Банка для проведения экспертизы. Подлинные купюры, сохранившие необходимую для обмена площадь, обменяют на новые. Проверка будет бесплатной, но может занять существенное время. Если банкнота сохранила не менее 70% от своей величины и знаки (письменные или цифровые), обозначающие их номинал и имеющие незначительные повреждения (если они не препятствуют определению подлинности банкнот), то она подлежит безусловному обмену на годную к обращению купюру. Эти банкноты можно обменять во всех банках второго уровня, филиалах НБК и в АО "Казпочта", - сообщил Мукамадиев.

 
Также в Нацбанке отметили, что БВУ вправе устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно внутренним нормативным документам.
 
 

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