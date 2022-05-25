В Минэнерго РК рассказали, где планируется построить АЭС

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НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал вопрос о том, где в Казахстане планируется построить атомную станцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По строительству станции мы четко для себя параметры понимаем, что мощность порядка 2,4 ГВт. Если с мощностью все понятно, то район размещения мы, в принципе, знаем, готовы определить. Район размещения - область, что-то возле Балхаша, что-то возле Курчатова. Точку, наверное, больше всего, это Балхаш. Потому что, еще раз повторюсь, этот район изучался давно, еще с советских времен. За все эти годы мы постоянно смотрели, наблюдали", - цитирует Болата Акчулакова kazpravda.kz .

Между тем он отметил, что по конкретной точке размещения и технологии пока еще конкретики нет.

Еще одним местом для строительства АЭС в Казахстане рассматривается город Курчатов в Восточно-Казахстанской области, сообщает sputnik.kz

Впервые вопрос о строительстве Россией АЭС в Казахстане был поднят в 2019 году на встрече президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Российский лидер предложил Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию по российскому проекту. Экс-глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев сообщил, что власти республики рассматривают две географические точки для потенциального строительства АЭС - поселок Улкен в Алматинской области на берегу озера Балхаш и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по выбору участка пока не принято. 13 мая министр Акчулаков заявил, что исследования по проекту строительства будущей АЭС могут продлиться до конца года.