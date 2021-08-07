Агентство по финмониторингу пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги монополистом в Таразе

НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Агентством по финансовому мониторингу в рамках проводимого досудебного расследования в отношении руководства АО "Таразэнергоцентр" по факту хищения 2,2 млрд тенге, фиктивно затраченных на ремонт оборудования, дополнительно выявлены факты нарушения закона РК "О естественных монополиях", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Акционерное общество намеревалось повысить тарифы стоимости тепловой энергии в 2022-2026 годы для населения в 2 раза, для бюджетных организаций в 3,6 раза и юридических лиц в 3,2 раза. Повышение тарифов монополист обосновал увеличением расходов на ремонт оборудования ТЭЦ-4. В результате принятых мер заявка АО об увеличении тарифов департаментом КРЕМ МНЭ РК по Жамбылской области отклонена", - сообщили в ведомстве.

Иные данные в интересах следствия не разглашаются, отметили в АФМ.

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