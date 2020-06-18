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Дело Стати: решением шведского суда снимут арест с активов Нацфонда на $83 млн

17.06.2020, 20:25 5563
Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - Апелляционный суд Свеаланда (Швеция) вынес решение по делу против Анатола и Габриела Стати в пользу казахстанской стороны - Национального банка РК и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации пресс-службы Национального банка Казахстана, в ходе процесса Нацбанк доказал безосновательность доводов Стати и подтвердил, что его активы защищены абсолютным иммунитетом, согласно принципам международного права, закрепленным в Конвенции ООН от 2 декабря 2004 года. Кроме того, Шведский суд обязал Стати возместить Национальному банку и Республике Казахстан понесенные судебные издержки в полном объеме. 
 

Подобные решения считаются крайне редкими в судебной практике скандинавского государства. Решение Шведского суда позволит снять арест с активов Национального фонда на сумму около $83 млн и является важным звеном в цепи продолжительных судебных разбирательств, связанных с попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение против Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе. 

 
В Нацбанке напомнили, что разбирательства в Шведских судах продолжались с 2018 года. Суду были представлены весомые доводы и доказательства, в том числе свидетельские показания заместителя председателя Нацбанка Алии Молдабековой, а также заключения экспертов по английскому, шведскому и казахстанскому праву. Для участия в процессе была привлечена известная юридическая фирма Frank Advokatbyra. 
 

Национальный банк продолжает отстаивать свои права и интересы в зарубежных юрисдикциях и намерен добиться взыскания причиненного ущерба со Стати", - заявили в пресс-службе.

 
Ранее английский суд установил признаки мошенничества со стороны Стати при получении арбитражного решения. Несмотря на это, в 2017 году Стати добились наложения ареста на активы Национального фонда. 
 
Напомним, что 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии также вынес решение в пользу казахстанской стороны, опровергнув доводы Стати и согласившись с доводами Национального банка о том, что кастодиан BNYM имеет обязательства в отношении активов Национального фонда исключительно перед Национальным банком. 
 

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