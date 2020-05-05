Казахстан продлил запрет на ввоз из России нефтепродуктов железнодорожным транспортом

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Принят приказ министра энергетики Республики Казахстан от 28 апреля 2020 года №163 "О внесении изменения в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №112 "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации", передает Kazakhstan Today.

Приказом вносятся изменения в приказ министра энергетики РК от 27 марта 2020 года №112 "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации".

Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 12 411 0 - 2710 12 590 0, 2710 19 110 0 - 2710 19 460 0)", - говорится в документе.

Департаменту развития нефтяной промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан поручено в установленном законодательством Республики Казахстан порядке уведомить Пограничную службу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.





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